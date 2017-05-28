Антон Заболотный: "Тосно" хочет вместе с "Зенитом" делать из Петербурга футбольную столицу"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный выразил надежду, что у клуба не возникнет конфликтов с "Зенитом". Команда из Ленинградской области, основанная в 2013 году, по итогам сезона вышла в премьер-лигу. Домашние игры "Тосно" будет проводить на старом стадионе "Зенита" "Петровском", поскольку стадион в Великом Новгороде не отвечает требованиям РФПЛ.

─ В мыслях все равно держали "Петровский" в качестве запасного варианта. Конечно, хотелось бы добиться проведения домашних матчей в Великом Новгороде, – цитирует sportsdaily.ru Заболотного. – Людям там уже полюбилась наша команда, нас очень хорошо поддерживали. В любом случае выбор руководства восприняли спокойно. Будем зарабатывать имя на новой арене.

─ Матч "Тосно" и "Зенита" теперь будет считаться дерби?

─ Даже когда мы играли с "Зенитом"-2, матчи воспринимались как дерби. Вообще сейчас хотелось бы играть, если можно так выразиться, за Питер против других городов. Не устраивать местные разборки, а вместе с "Зенитом" делать из Петербурга футбольную столицу.

─ Новый лозунг: "Один город – две команды"?

─ Да, так звучит лучше (смеется).