Антон Аверьянов: "Зе Луиш был на корпус впереди защитника "Локомотива"

Помощник судьи Антон Аверьянов в эфире программы "Свисток" прокомментировал ряд решений в матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1).

– Незасчитанный гол – ситуация была простая, – сказал Аверьянов. – Не было динамики. Мне было хорошо видно, что Зе Луиш был на корпус впереди защитника "Локомотива".

Второй эпизод, когда мячом владел защитник "Спартака". Он находился далеко от меня. Когда он готовился сделать передачу, я был перекрыт и не видел момент паса. Защитник "Локомотива" и нападающий "Спартака" пересекали центр поля. В тот момент форвард красно-белых был ближе к воротам, чем защитник. Сделал вывод, что он в офсайде.

Рекомендация принимать решение в пользу атаки? Это не совсем соответствует действительности. Верно, если любая часть тела игрока атаки ближе к воротам соперника – нужно назначать офсайд. Рекомендация касается моментов, если ситуация очень динамична. Такие эпизоды глазами поймать очень сложно. Если есть сомнения, то лучше не поднимать флаг.