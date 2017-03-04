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Андрей Воронин: "Кокорин просто заехал на встречку, а его ругают и унижают"

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Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что не считает случай с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, заехавшим на встречную полосу на своем "Бентли", достойным такого внимания со стороны прессы. По его словам, футболистов, которые выступают в составе сборной России, необходимо поддерживать.

 
Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

– Вас удивило резкое общественное осуждение Кокорина за то, что он на своем "Бентли" выехал на встречную полосу?

– Меня удивляет то, что пять лет назад люди говорили: "Кокорин и Смолов не футболисты, никогда не начнут играть. У них в голове только дискотеки и девочки".

А потом, когда Кокорин начал забивать, все кричали: "Это наш талант, со временем он будет играть в великих клубах мира". Прошло какое-то время . У Саши начался спад – и его тут же смешали с дерьмом… Так нельзя! То вы делаете из человека звезду, то при первой же неудаче втаптываете в грязь!

Наоборот, нужно поддерживать своих футболистов, которые к тому же играют за сборную.

– Однако за выезд на встречку Кокорину здорово "досталось" и от прессы, и от болельщиков, и даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что такие вещи его не устраивают.

– В России и на Украине депутаты гоняют по встречке, убивают людей – про них что-то никто не пишет и не говорит. Лучше бы на этом заостряли внимание. А тут случай с Кокориным – вроде как, заехал на встречку. И он сразу виноват во всех смертных грехах. Его ругают и унижают… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Воронина

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КОММЕНТАРИИ (3)
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S.U.B.A.

Кокорин давно сам себя унизил!

10:42

Beard

Просто "выехал на встречку",просто "бухал-праздновал после провала",просто "одел Эскобара", потом просто "нагадил посреди улицы",просто "навернул по уху жену,соседа,прохожего" всё просто,всё легко.А что такого,каждый третий это делает,чем он хуже или лучше?Вот это и есть самое страшное!И то, что кто-то это оправдывает.А раз этот кто-то считает, что это в порядке вещей,то и вполне возможно что и сам себя так ведёт.Вот это и есть российская норма,русский менталитет,духовная скрепа.

10:28

Semikov

Он на встречку заехал для того чтобы про него не забыли и все помнили, что есть такой футболист Кокорин, который очень хочет в Европу!!! Тов. Воронин хватит уже о Кокорине. Поговорите лучше о футболистах.

09:52

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