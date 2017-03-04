Андрей Воронин: "Кокорин просто заехал на встречку, а его ругают и унижают"

Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что не считает случай с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, заехавшим на встречную полосу на своем "Бентли", достойным такого внимания со стороны прессы. По его словам, футболистов, которые выступают в составе сборной России, необходимо поддерживать.

– Вас удивило резкое общественное осуждение Кокорина за то, что он на своем "Бентли" выехал на встречную полосу?

– Меня удивляет то, что пять лет назад люди говорили: "Кокорин и Смолов не футболисты, никогда не начнут играть. У них в голове только дискотеки и девочки".

А потом, когда Кокорин начал забивать, все кричали: "Это наш талант, со временем он будет играть в великих клубах мира". Прошло какое-то время . У Саши начался спад – и его тут же смешали с дерьмом… Так нельзя! То вы делаете из человека звезду, то при первой же неудаче втаптываете в грязь!

Наоборот, нужно поддерживать своих футболистов, которые к тому же играют за сборную.

– Однако за выезд на встречку Кокорину здорово "досталось" и от прессы, и от болельщиков, и даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что такие вещи его не устраивают.

– В России и на Украине депутаты гоняют по встречке, убивают людей – про них что-то никто не пишет и не говорит. Лучше бы на этом заостряли внимание. А тут случай с Кокориным – вроде как, заехал на встречку. И он сразу виноват во всех смертных грехах. Его ругают и унижают… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Воронина