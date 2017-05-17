Андрей Тихонов: "У "Спартака" всегда была игра, он никогда не мучился на поле"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов объяснил, как у него сформировался футбольный характер. Нынешний наставник "Енисея" сделал отсыл к своему спартаковскому прошлому.

– Очень простой ответ: умение мыслить быстро, но трезво приходит с опытом. Это качество не тренируется за полгода-год. Опыт – сын ошибок трудных, точнее и не скажешь, – цитируют "Аргументы и факты" Тихонова. – К кому-то он приходит чуть раньше, кому-то приходится подождать. Мне, можно сказать, повезло, потому что практически весь мой опыт был еще и победным: в девяностые годы прошлого века "Спартак" доминировал в России, очень прилично выглядел в Европе, и набраться уверенности в своих силах был шанс у каждого.

Случалось, уверенность перерастала даже в самоуверенность, но и это, как я теперь понимаю, порой нелишне: переизбыток веры в свои силы провоцирует тягу к нестандартным решениям. Если нет победного опыта, стремление к риску гаснет "на автомате", а это, в свою очередь, убивает футбол. Моменты, за которые болельщик любит игру, становятся не правилом, а исключением.

Тотальная спартаковская уверенность выражалась, например, в том, что мы всегда разбирали не игру соперника, а свою. Не отслеживали чужие ошибки, а старались исправить собственные. У "Спартака" всегда была игра, он никогда не мучился на поле, выжимая хоть что-нибудь из ничего, и в этом наш личный фарт: мы не были ограничены в своих импровизациях.