Андрей Тихонов: "Если "Спартак" никого не продаст, то и в следующем сезоне может стать чемпионом"

Бывший капитан "Спартака", а ныне главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов отметил, что наставник красно-белых Массимо Каррера сыграл огромную роль в чемпионстве клуба. "Спартак" обеспечил себе первое место за три тура до окончания чемпионата России. Последний раз команда становилось чемпионом 16 лет назад – в 2001 году.

– Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник, – цитирует ТАСС Тихонова. – Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве "Спартака", все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе.

Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и, конечно же, тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе.

Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила. Если "Спартак" никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на победу в чемпионате. Уверен, что команда еще и усилится перед Лигой чемпионов.