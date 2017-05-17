Андрей Синицын: "Весной у "Зенита" было больше провальных матчей, чем у ЦСКА"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) отметил, что команда сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.

– Обидно, что проиграли, – сказал Синицын. – Досадно, были моменты. Была скованность в начале матча. Играли скованно и совершали ошибки. Потом проснулись. В целом хорошая игра, понравилась. Будем стараться дальше.

– Показалось, что в начале матча команда нервничала. Довлело то, что сегодня решается судьба выхода в еврокубки?

– Это все же не решающий матч. Впереди есть еще один. Мы имеем теоретические шансы занять четвертое место. Будем стараться, биться.

– Но за несколько туров вы выглядели фаворитом в борьбе за еврокубки.

– Фавориты – это все на бумаге. У нас по игре. И у "Ростова" непростая игра, и у нас сложный выезд. Будем надеяться, что все сложится благоприятно, и мы выйдем в Лигу Европы.

– Можете назвать нынешний сезон лучшим в своей карьере?

– Помогают ребята, у моих ворот мало моментов. Сегодня не пропустить не вышло. Постараемся собраннее играть в обороне и поострее в атаке. Но получается все не всегда.

– Показалось, что в некоторых матч "Краснодару" не хватает скорости.

– Это только в матчах с командами, играющими от обороны, которые не предоставляют зон, не дают бежать. В этих случаях получается больше позиционных атак, это тормозит игру. Последние матчи проводили с командами, которые в таблице ниже нас, они понимали, что нельзя давать нам в открытый футбол.

– Но и сегодня у "Краснодара" было не очень много моментов...

– Да, но я не знаю, как это можно объяснить.

– Можно ли сказать, что если "Краснодар" не выйдет в еврокубки – это будет провал?

– Да. И по составу, и по амбициям мы должны попадать в Лигу Европы. Повторюсь, шансы есть, и мы будем стараться.

– Вы сегодня могли повлиять на судьбу распределения мест в Лиге чемпионов, если бы отобрали очки у "Зенита". Тогда бы петербуржцы потеряли шансы на попадание в ЛЧ. Кто больше заслужил место в турнире: ЦСКА или "Зенит"?

– На весеннем отрезке все шли неровно. Но весной у "Зенита" было больше провальных игр, а ЦСКА смотрелся целостнее в этой части. Поэтому, наверное, ЦСКА заслужил выход. Но это сугубо мое субъективное мнение.

– Кто, на ваш взгляд, лучший голкипер РФПЛ в этом сезоне?

– Много отличных вратарей: Медведев, у которого была выдающаяся серия, Акинфеев. Много вратарей, которые достойно себя проявляют. (Артем РЯБОВОЛ)