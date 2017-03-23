Андрей Лунев: "Жена может обидеться, но футбол для меня главное"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью пресс-службе сине-бело-голубых подчеркнул, что самым главным в его жизни является футбол. По словам голкипера, супруга может на это обидеться, но она знает, что игра стоит на первом месте.

- Вы говорили, что ваша жена сейчас в ординатуре. Какого профиля она врач? И как вы с ней познакомились? - вопрос Луневу.

- Честно говоря, я не сильно разбираюсь в медицинских терминах, но, если не ошибаюсь, она занимается функциональной диагностикой сердца. Познакомились мы в отпуске. Поехали с другом отдыхать, а она там была с семьей. Получилось, что мы приехали, а она уже улетала. Две минуты поговорили, потом общались в интернете. Как-то у нас с "Торпедо" был турнир в Уфе. Начали близко общаться, ездили друг к другу… Так и до свадьбы дошло!

- Что для вас главное в жизни?

- Футбол! Жена, может быть, обидится, но она это знает. Ха-ха!