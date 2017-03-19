Андрей Лунев: "Важность победы над "Арсеналом" оценим в конце сезона"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после победы в матче 20-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (2:0) поделился впечатлениями от дебютного матча за питерцев. Он отметил, что немного волновался перед игрой.

– Тяжело ли вам было дождаться шанса проявить себя?

– Я продолжал работать и рад, что заслужил возможность появиться в стартовом составе.

– Насколько важно было не пропустить сегодня?

– Конечно, это было самое главное и я очень рад, что "Зенит" сегодня сыграл на ноль. Думаю, это заслуга всей команды. Тем не менее сегодня в моей игре было много недочетов, поэтому мне есть над чем работать.

– Работы было немного, однако это дебютный матч, как удавалось справиться с волнением?

– Некоторое волнение есть всегда, перед каждым матчем. Но сегодня оно было небольшим.

– "Зенит" сократил отставание от "Спартака", насколько это важно психологически для команды?

– В стараемся выигрывать каждый матч, другое дело, что это не всегда получается. А насколько важна была сегодняшняя победа узнаем в конце сезона. (Артем РЯБОВОЛ)