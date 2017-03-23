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Андрей Лунев: "В "Зените" никто не зацикливается на отсутствии выстроенной игры"

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что отсутствие выстроенной игры не сказывается на моральном состоянии команды. По словам голкипера, никто на этом не зацикливается.

- Вы быстро освоились в "Зените"? Дзюба над вами шутит? - вопрос Луневу.

- Да, я уже освоился. В принципе, нигде у меня не возникало проблем с адаптацией, во всех командах люди футбольные, к ним быстро привыкаешь. А с Дзюбой у нас взаимные шутки, тут все обоюдно.

- Сейчас у команды непростой период - надо догонять лидера, но выстроенной игры еще нет. Это как-то сказывается на моральном состоянии футболистов?

- Не сказывается, никто на этом не зацикливается. Главное - самим играть, добиваться нужного результата. Необходимо ставить перед собой задачу побеждать в каждом оставшемся матче. Тем более еще есть очная встреча.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-23-andrey-lunev-bez-konkurentsii-razvivatsya-nelzya.htm

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