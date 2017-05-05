Андрей Лунев: "У "Зенита" еще есть теоретические шансы на чемпионство"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев считает, что у его команды еще есть шансы побороться за чемпионство. В предстоящем матче 27-го тура премьер-лиги питерская команда сыграет дома против "Терека".

– Что скажете о "Тереке"

– Мы проиграли им в Грозном. Посмотрели еще раз, как играет "Терек", ничего сверхнеобычного не было.

– Какое настроение в команде?

– Три матча выиграли. Надо продолжать побеждать и решать нашу задачу. Еще есть теоретические шансы на чемпионство. Возможно, "Спартак" потеряет очки.

– Вас признали лучшим игроком месяца. Приятно?

– Приятно! Я стараюсь делать свое дело. Рад, что болельщики выбрали меня, но для меня это непринципиально. Главное показывать свою игру.

– Чувствуете себя "первым номером"?

– Я играю и это хорошо. Стараюсь делать свою работу. Надеюсь буду выходить на поле и в дальнейшем.

– Что вы обсуждали перед началом тренировки с Дзюбой?

– Он меня с боксером Лебедевым сравнивал. Говорит, я похож.

(В разговор вмешивается пробегающий мимо Дзюба):

– Расскажи им почему Кличко проиграл!

– "Зенит" проиграл "Тереку" в первом круге. Это как-то скажется на предстоящем матче?

– "Терек" – хорошая команда, хороший коллектив. Они стараются бороться на место в еврокубках. У них костяк устоявшийся. Будет непростая игра. Мы сейчас оторвались от ЦСКА надо как минимум закончить на втором месте.

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Сергей ЯРЕМЕНКО)