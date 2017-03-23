Андрей Лунев: "У нас с Лодыгиным здоровая конкуренция"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью пресс-службе сине-бело-голубых выразил уверенность в том, что конкуренция идет на пользу любой команде. По словам голкипера, в таких условиях тебе необходимо выкладываться на максимум.

- Вы неоднократно выигрывали конкуренцию у основных голкиперов, в чем секрет? Мотивирует ли вас конкуренция? - вопрос Луневу.

- Здоровая конкуренция всегда мотивирует и идет на пользу. Без нее развиваться нельзя. В команде все хотят играть, быть лучшими, поэтому на тренировках ты должен показывать максимум. Соответственно, ты находишься в тонусе, прогрессируешь. В конкуренции я вижу только плюсы - никаких минусов.

- У вас с Лодыгиным похожие вратарские судьбы. В том смысле, что у обоих карьера начиналась тяжело, и в "Зените" оба оказались довольно неожиданно. Обсуждали вы с ним эту тему? В каких вы с ним отношениях?

- Отношения у нас рабочие. Юра - хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция. А тему карьеры с ним не обсуждали.