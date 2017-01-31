Андрей Лунев: "Сначала узнал о предложении "Рубина", потом - "Краснодара" и "Зенита"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что у него были предложение не только от питерского клуба, но еще и от "Рубина" и "Краснодара". По словам вратаря, его не пугает конкуренция в команде.

– Когда вы впервые услышали о предложении от "Зенита"?

– Сначала узнал об интересе со стороны "Рубина". Потом были варианты – "Краснодар" или "Зенит". "Уфа" в свою очередь тоже предложила новый контракт. Но наш президент и о предложении петербургского клуба рассказал.

– Это произошло ближе к декабрю?

– Да. По ходу сезона до зимней паузы не хотел принимать никаких решений.

– Не боялись, что во вратарской бригаде "Зенита" конкуренция жестче, чем в "Уфе"?

– Во-первых, считаю, делать подобные сравнения неправильно хотя бы по отношению к моим партнерам. Во-вторых, конкуренция – везде конкуренция. Она не может быть более или менее жесткой. Что касается человеческих отношений, то меня во вратарской бригаде "Зенита" приняли очень хорошо. Всегда подбодрят, подскажут, пожелают удачи. Мне в этом смысле, видимо, везет на команды и партнеров (улыбается). До сих пор, кстати, созваниваюсь с ребятами-вратарями, с которыми работал вместе. С днем рождения друг друга поздравляем. После того как сыграл первый матч за "Зенит", парни звонили, тоже говорили теплые слова. (Сергей ЦИММЕРМАН)