Андрей Лунев - о переходе в "Зенит": "Мне дали шанс, который я долго ждал"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в детстве брал пример с голкипера "Баварии" и сборной Германии Оливера Кана. При этом 25-летний россиянин выразил уверенность в том, что его переход в клуб из Санкт-Петербурга состоялся благодаря удачному стечению обстоятельств.

- С какого голкипера вы брали пример, когда начинали играть в воротах? - вопрос Луневу.

- С детства смотрел очень много матчей, было много голкиперов, игра которых нравилась и у которых я старался что-то перенять для себя. Если выделять кого-то, то, наверное, назову Кана. Но отличных вратарей всегда было много.

- Сначала ваша карьера с арендами выглядела не очень перспективной. Потом вдруг прорыв - основа "Уфы" и сразу "Зенит". Вы резко прибавили в прошлом году? Или это счастливое стечение обстоятельств?

- Я бы не сказал, что сделал какой-то резкий скачок в профессиональном плане. Думаю, что в какой-то степени это стечение обстоятельств. Мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя. Может быть, в последние годы я стал серьезнее относиться к делу, повзрослел. Но моя игра сильно не изменилась.