Андрей Лунев: "На самом верху пока не "Зенит", но в мае должно быть наоборот"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что после перехода в питерскую команду начал больше внимания уделять верхней части турнирной таблицы. Его команда отстает от лидирующего "Спартака" на пять очков. По словам вратаря, "Зениту" по силам обойти красно-белых на финише чемпионата.

– Пробиться в основу "Зенита" может оказаться сложнее, чем в стартовый состав "Уфы".

– Я трудностей не боюсь. Надеюсь, самые неприятные вещи в жизни уже пережил.

– Верхнюю часть таблицы теперь более внимательно изучаете?

– Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.

– Как соперничество "Зенита" и "Спартака" выглядело со стороны?

– Случайным его точно не назовешь. "Спартак" выдал результат, у "Зенита" он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве. (Сергей ЦИММЕРМАН)