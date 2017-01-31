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Андрей Лунев: "На самом верху пока не "Зенит", но в мае должно быть наоборот"

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Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что после перехода в питерскую команду начал больше внимания уделять верхней части турнирной таблицы. Его команда отстает от лидирующего "Спартака" на пять очков. По словам вратаря, "Зениту" по силам обойти красно-белых на финише чемпионата.

 
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– Пробиться в основу "Зенита" может оказаться сложнее, чем в стартовый состав "Уфы".

– Я трудностей не боюсь. Надеюсь, самые неприятные вещи в жизни уже пережил.

– Верхнюю часть таблицы теперь более внимательно изучаете?

– Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.

– Как соперничество "Зенита" и "Спартака" выглядело со стороны?

– Случайным его точно не назовешь. "Спартак" выдал результат, у "Зенита" он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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werder63

Лунев научится от китая по 2 гола за 15 минут не пропускать - будет на замену выходить))) В Зените-2)))

12:40

GalacticBoy

.....но в мае ни Зенита ,ни Спартачка быть не должно

11:52

marksan

Бомж расчирикался!

07:42

manager78

Ха-ха-ха! Это он на сборе понял после того как обыграл 3-е сортные команды. Зенит то в отличии от Уфы в автобус не играет. Поэтому будет минимум по 2 доставать. Это если еще сможет Лодыгину навалять. ;) А так будет со скамеечки наблюдать. А в Москве будем вам должок за первый круг отдавать. ;)

07:36

Platinum1991

АНДРЕЙ ЛУНЕВ: "НА САМОМ ВЕРХУ ПОКА НЕ "ЗЕНИТ", НО В МАЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ"??? = Не в мае Лунёв! НЕ В МАЕ! А намного РАНЬШЕ! Зачем откладывать на потом, когда можно сделать уже ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!! Надо СРАЗУ брать "быка за рога" и отводить его в ЧЕМПИОНСКОЕ стойло!!! Лунёв!!!! Пока будешь ждать мая - соперники далеко могут убежать и к маю их уже будет ПОЗДНО ДОГОНЯТЬ! То-то и оно. Однозначно!

06:10

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