Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что после перехода в питерскую команду начал больше внимания уделять верхней части турнирной таблицы. Его команда отстает от лидирующего "Спартака" на пять очков. По словам вратаря, "Зениту" по силам обойти красно-белых на финише чемпионата.
– Пробиться в основу "Зенита" может оказаться сложнее, чем в стартовый состав "Уфы".
– Я трудностей не боюсь. Надеюсь, самые неприятные вещи в жизни уже пережил.
– Верхнюю часть таблицы теперь более внимательно изучаете?
– Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.
– Как соперничество "Зенита" и "Спартака" выглядело со стороны?
– Случайным его точно не назовешь. "Спартак" выдал результат, у "Зенита" он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве. (Сергей ЦИММЕРМАН)
werder63
Лунев научится от китая по 2 гола за 15 минут не пропускать - будет на замену выходить))) В Зените-2)))
12:40
GalacticBoy
.....но в мае ни Зенита ,ни Спартачка быть не должно
11:52
marksan
Бомж расчирикался!
07:42
manager78
Ха-ха-ха! Это он на сборе понял после того как обыграл 3-е сортные команды. Зенит то в отличии от Уфы в автобус не играет. Поэтому будет минимум по 2 доставать. Это если еще сможет Лодыгину навалять. ;) А так будет со скамеечки наблюдать. А в Москве будем вам должок за первый круг отдавать. ;)
07:36
Platinum1991
АНДРЕЙ ЛУНЕВ: "НА САМОМ ВЕРХУ ПОКА НЕ "ЗЕНИТ", НО В МАЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ"??? = Не в мае Лунёв! НЕ В МАЕ! А намного РАНЬШЕ! Зачем откладывать на потом, когда можно сделать уже ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!! Надо СРАЗУ брать "быка за рога" и отводить его в ЧЕМПИОНСКОЕ стойло!!! Лунёв!!!! Пока будешь ждать мая - соперники далеко могут убежать и к маю их уже будет ПОЗДНО ДОГОНЯТЬ! То-то и оно. Однозначно!
06:10