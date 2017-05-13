Андрей Лунев: "Когда мяча не касаешься – это немного не то"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1) отметил, что ему нравится постоянно находиться в игре. По словам голкипера, он к этому привык.

– Насколько серьезно атаковали "Крылья"?

– Моменты у них были, где-то нам повезло, но мы выиграли – это самое главное.

– Агрессивный первый тайм – такой была установка?

– Мы всегда так играем в принципе, просто сегодня нам повезло наконец-то. Второй тайм это особенно показал.

– В игре были весь матч. Вам нравятся такие встречи?

– Конечно. Я привык к этому. А то как с "Томью" когда мяча не касаешься – это немного не то. (Сергей ЦИММЕРМАН)