Андрей Лексаков: "Посоветовал "Спартаку" Пилипчука – и все сошлось"

Мнение о специалисте-аналитике "Спартака" Романе Пилипчуке высказал технический директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства футбольного союза Андрей Лексаков. Он отметил, что отчаси поучаствовал в трудоустройстве специалиста.

– Вы рекомендовали Пилипчука в "Спартак". Верно?

– Отчасти поучаствовал в том, что он сейчас работает в московском клубе. В большей степени это заслуга самого тренера.

– Как же все было на самом деле?

– Генеральный директор Родионов попросил меня найти специалиста по аналитической работе. Посоветовал Пилипчука. В итоге все сошлось, чему я очень рад.

– Какие у него сильные стороны?

– Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской "Заре". Потом трудился в "Шиннике", "Балтике", помогал в "Динамо" Сергею Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все. (Сергей АСТАХОВ)

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