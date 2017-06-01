Андрей Кобелев: "Зенит" станет лезть из кожи вон, чтобы завоевать титул"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев в интервью "СЭ" прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера питерского клуба. Об этом было объявлено сегодня.
– Итальянское противостояние Каррера – Манчини обещает быть жарким?
– Не сказал бы, что это только схватка двух тренеров. В первую очередь это "Спартак" – "Зенит". Все понимают, что следующий сезон станет лакмусовой бумажкой для красно-белых. "Зенит" станет лезть из кожи вон, чтобы завоевать титул. Чемпионат обещает быть зрелищным и напряженным.
– "Зенит" становится фаворитом?
– Вместе с ним это "Спартак" и ЦСКА. Если "Краснодар" усилится, то примкнет к ним. В случае прихода Бердыева в "Рубин" и трансферов у казанцев эту команду тоже можно записать в фавориты.
– Манчини перестроит "Зенит" под себя?
– Тяжело сказать. Уверен лишь в том, что весь клуб поможет итальянцу добиться результата. (Сергей АСТАХОВ)
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qwe20
То есть ныть станут еще громче ??
18:49