Андрей Кобелев: "Зенит" станет лезть из кожи вон, чтобы завоевать титул"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев в интервью "СЭ" прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера питерского клуба. Об этом было объявлено сегодня.

– Итальянское противостояние Каррера – Манчини обещает быть жарким?

– Не сказал бы, что это только схватка двух тренеров. В первую очередь это "Спартак" – "Зенит". Все понимают, что следующий сезон станет лакмусовой бумажкой для красно-белых. "Зенит" станет лезть из кожи вон, чтобы завоевать титул. Чемпионат обещает быть зрелищным и напряженным.

– "Зенит" становится фаворитом?

– Вместе с ним это "Спартак" и ЦСКА. Если "Краснодар" усилится, то примкнет к ним. В случае прихода Бердыева в "Рубин" и трансферов у казанцев эту команду тоже можно записать в фавориты.

– Манчини перестроит "Зенит" под себя?

– Тяжело сказать. Уверен лишь в том, что весь клуб поможет итальянцу добиться результата. (Сергей АСТАХОВ)