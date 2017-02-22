Андрей Кобелев: "Кокорин? Чем больше тебе дано, тем больше с тебя спрос"

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев, который работал с нападающим Александром Кокориным, выступающим в "Зените", надеется, что форвард еще реализует свой талант. По его словам, чем больше человеку дано, тем больше с него спрос.

- В чем феномен Кокорина? Его многие по-прежнему называют чуть ли не самым талантливым российским футболистом, а он раз за разом попадает под шквал критики за свою игру? - вопрос Кобелеву.

– То вы его хвалите, а то – уничтожаете. Здесь, пожалуй, можно сказать следующее. Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос. Мы до сих пор надеемся, что Кокорин наш большой талант.

– Он так и останется игроком, который до конца не раскрыл свой потенциал?

– Если человек периодически показывает хороший футбол, значит, он может играть. Лично я для себя уже давно решил, что Кокорин – не фланговый игрок. Александру нужно играть в центре. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Андрея Кобелева