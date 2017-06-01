Андрей Кобелев: "Имя Манчини говорит само за себя"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев в интервью "СЭ" прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера питерского клуба. Об этом было объявлено сегодня.

– Имя тренера говорит само за себя, – сказал Кобелев. – Он выигрывал чемпионаты в Италии, Англии. Это топовый специалист. Я был у него на стажировке, интересно наблюдать за его работой. Стану следить за ним и в России, по возможности, посмотрю за тренировочным процессом команды.

– Сможет ли он дать результат в свой первый сезон в России?

– Вполне. Многое зависит от покупок клуба. Учитывая, что спортивным директором стал Сарсания, в "Зените" стоит ждать хороших футболистов, и мы увидим совсем другую команду.

– Контракт подписан по схеме "3+2". О чем это говорит?

– Это обычная практика в современном футболе. Не стоит на это обращать внимание. Если результат будет, то проблем с контрактом не возникнет. (Сергей АСТАХОВ)