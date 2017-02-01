Андрей Кобелев: "Атака "Спартака" – лучшая в чемпионате России"

Известный российский специалист Андрей Кобелев выразил мнение в интервью "Известиям", что у "Спартака" на сегодняшний день самая сильная линия атаки в премьер-лиге. Он считает, что новичок красно-белых Луиз Адриану сможет набрать былую форму.

– "Спартак" отлично усилился – в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луиз Адриану, – сказал Кобелев. – Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в "Шахтере". В "Милане" был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака "Спартака" на сегодня – лучшая в чемпионате России. Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов.