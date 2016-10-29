Андрей Федун: "Говорить о будущих успехах "Спартака" еще рано"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун после победы в матче 12-го тура премьер-лиги над ЦСКА (3:1) высказал мнение, что в этом поединке на поле у красно-белых была команда. По словам Федуна, успех в любом дерби всегда радует.

– Все довольны, точнее, половина человечества довольна, половина нет, – приводит ТАСС слова Федуна. – Всегда выигрывает команда, а не один игрок, на этот раз на поле она у нас была и победила. Не сказал бы, что армейцы были бледными – у любого клуба бывают взлеты, бывают падения. Сейчас у них не самый лучший период, но от этого они не стали слабее или менее профессиональными.

Это хорошая принципиальная победа, успех в любом дерби всегда радует. Но чемпионат у нас начинается после перерыва, кто-то укрепляется, кто-то слабеет. Что-то сейчас говорить о будущем рано. Всем приятно от того, что сегодня произошло.

После 12 туров "Спартак" (28 очков) лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на 7 баллов.