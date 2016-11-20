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Андрей Федун:
"Глушаков забивает прекрасные голы"

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Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун поблагодарил капитана красно-белых Дениса Глушакова за гол, который принес москвичам победу в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Амкаром" (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Благодаря этой победе спартаковцы впервые с 2000 года выиграли первый круг чемпионата России.

- Игра понравилась. Капитан - молодец! Забивает самые прекрасные мячи, - сказал Федун. - Самый хороший гол тот, который забит вовремя. Глушаков сделал все, что должен был - принес важную победу.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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