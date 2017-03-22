Андрей Ещенко: "В таблицу не смотрим, потому что идем первыми"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью СЭ отметил, что команда не обращает внимания на свой отрыв от ближайших конкурентов по турнирной таблице чемпионата России - ЦСКА и "Зенита". По его словам, красно-белым необходимо отталкиваться от своей игры, а не заглядывать на конкурентов.

– После 20 туров у "Спартака" 6 очков отрыва от ЦСКА и "Зенита". Комфортное преимущество?

– А что смотреть на отрыв? Нужно играть в свой футбол, добиваться результата. И все будет хорошо.

– И в таблицу не смотрите?

– Мы знаем, что идем первыми, потому и не смотрим. За соперниками следим, конечно, – как они играют, разбираем их матчи. Но еще раз повторю, что отталкиваемся от своего футбола. Надо самим побеждать, и тогда никто не догонит.

– Что скажете об игре с "Локо"? Ничья – приемлемый результат?

– По всем показателям – количеству моментов, владению мячом – мы заслуживали победы. Но не реализовали свои шансы, и поэтому обидно получить одно очко вместо трех. Правда, и "Локомотив" в некоторых моментах смотрелся неплохо. Думаю, соперник больше нас доволен ничьей. (Сергей ЕГОРОВ)

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