Андрей Ещенко: "В перерыве матча в Самаре Каррера вошел и бахнул по доске с фишками"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" признался, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера напоминает ему наставника "Атлетико" Диего Симеоне. По его словам, специалистов объединяет стремление к победам.
– В раздевалке Каррера может накричать? Бывало такое?
– Не без этого. Но его можно понять, потому что он раньше сам был футболистом. Иногда есть ощущение, что он хочет выйти на поле и помочь нам. Помню, в перерыве матча в Самаре (когда "Крыльев Советов" выиграли со счетом 4:0. – Прим. "СЭ") Каррера кричал, метал. Зашел в раздевалку и сразу бабахнул по доске с фишками.
Мы все поняли его, он пытался нас мотивировать. Видно, что ему не все равно, он живет командой. В этом он мне напоминает таких тренеров как Симеоне, Конте. У них такой менталитет. Они всегда хотят побеждать.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html
Levbereg
Вообще болельщики я хочу сказать, что мы все не правы. У нас Чемпионат опустился ниже плинтуса. Мой родной РСМ стал гордостью практически для всех адекватных болельщиков. Но мы ведь не можем ждать от обескровленных ( совсем недавно европейских середняков типа Зенита, ЦСКА, а до того Локо и СМ) больших побед. Всё в этом Мире меняется. И чтобы все команды были на уровне необходимо обострение во всех линиях и во всех командах нашего Чемпионата. А смотреть на то как гоняют навоз и грязь со снегом по стадиону вообще не интересно. Необходимы крупные приобретения и школы в командах.
18:39