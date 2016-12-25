Андрей Ещенко: "В перерыве матча в Самаре Каррера вошел и бахнул по доске с фишками"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" признался, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера напоминает ему наставника "Атлетико" Диего Симеоне. По его словам, специалистов объединяет стремление к победам.

– В раздевалке Каррера может накричать? Бывало такое?

– Не без этого. Но его можно понять, потому что он раньше сам был футболистом. Иногда есть ощущение, что он хочет выйти на поле и помочь нам. Помню, в перерыве матча в Самаре (когда "Крыльев Советов" выиграли со счетом 4:0. – Прим. "СЭ") Каррера кричал, метал. Зашел в раздевалку и сразу бабахнул по доске с фишками.

Мы все поняли его, он пытался нас мотивировать. Видно, что ему не все равно, он живет командой. В этом он мне напоминает таких тренеров как Симеоне, Конте. У них такой менталитет. Они всегда хотят побеждать.