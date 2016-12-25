Андрей Ещенко: "В честь "Спартака" набью звезду"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" пообещал сделать татуировку в виде звезды в честь своей нынешней команды. Отметим, что подобным образом в футболе обычно отмечают завоеванные титулы. После первой части чемпионата России красно-белые лидируют в турнирной таблице.

– Когда я спросил у вас про хобби, вы не сказали о татуировках. Сколько их у вас?

– Сколько команд было в моей карьере, столько и татуировок. В честь "Спартака" собираюсь набить звезду. Кстати, моя первая команда так и называлась – "Звезда" из Иркутска. Там еще Глушаков играл.