20:22 25 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Ещенко: "В честь "Спартака" набью звезду"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" пообещал сделать татуировку в виде звезды в честь своей нынешней команды. Отметим, что подобным образом в футболе обычно отмечают завоеванные титулы. После первой части чемпионата России красно-белые лидируют в турнирной таблице.

Когда я спросил у вас про хобби, вы не сказали о татуировках. Сколько их у вас?

– Сколько команд было в моей карьере, столько и татуировок. В честь "Спартака" собираюсь набить звезду. Кстати, моя первая команда так и называлась – "Звезда" из Иркутска. Там еще Глушаков играл.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAYERICK

На своем тупом лбу набей................

23:58 25 декабря

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