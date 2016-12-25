Андрей Ещенко: "Самый важный момент первого круга – победа над ЦСКА"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что считает лидерство своей команды перед зимним перерывом заслуженным. Также он отметил важность победы над ЦСКА (3:1) в 12-м туре премьер-лиги.

– "Спартак" заслуженно идет на первом месте?

– Конечно, хотя в некоторых матчах нам фартило. Например, с "Амкаром" мы провели всю игру на их половине, но забили в концовке. То же самое было с "Рубином".

– Можете назвать самый важный момент первого круга?

– Наверное, победа над ЦСКА в дерби. На такие матчи настраивать не надо. Я все понял, когда увидел, какие баннеры подготовили наши болельщики. Такие вещи заряжают.