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Андрей Ещенко: "Самый важный момент первого круга – победа над ЦСКА"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что считает лидерство своей команды перед зимним перерывом заслуженным. Также он отметил важность победы над ЦСКА (3:1) в 12-м туре премьер-лиги.

– "Спартак" заслуженно идет на первом месте?

Конечно, хотя в некоторых матчах нам фартило. Например, с "Амкаром" мы провели всю игру на их половине, но забили в концовке. То же самое было с "Рубином".

Можете назвать самый важный момент первого круга?

Наверное, победа над ЦСКА в дерби. На такие матчи настраивать не надо. Я все понял, когда увидел, какие баннеры подготовили наши болельщики. Такие вещи заряжают.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html

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