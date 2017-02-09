Андрей Ещенко: "Самедов от меня уже устал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подчеркнул, что за свою профессиональную карьеру успел поиграть с большим количеством хороших футболистов. При этом отметим, что сейчас он выступает за отличный клуб. Напомним, Ещенко пополнил состав красно-белых летом 2016 года.

- Я доволен жизнью. Все, что ни делается - все к лучшему, - приводит пресс-служба спартаковцев слова Ещенко. - Я поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной. После прихода в "Спартак" меня и узнают и общаются со мной болельщики. Красно-белые - по-настоящему народная команда.

Мне удалось поиграть с очень приличными футболистами, потому что я поменял много команд. Это Виллиан, Диарра, Роберто Карлос. Самый памятный матч за "Спартак"? Наверное, первый матч и тот, когда я забил гол. Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю свои выводы.

Меня не нужно ни с кем сравнивать. Только если по росту (смеется). Если будет необходимо, могу и пошутить, и разыграть человека. Самедов, вон, за два дня уже устал от меня. От чего устал? Смеяться или плакать. В "Спартаке" отличные ребята, больше половины знал. Кого не знал, уже давно познакомился. Со всеми находишь общий язык.