Андрей Ещенко: "Поражение от "Уфы" психологически сказалось больше, чем неудача в Хабаровске"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подчеркнул в интервью "СЭ", что поражение в кубковом матче от "СКА-Хабаровск" в меньшей степени повлияло на психологическое состояние команды, нежели неудача в следующей игре с "Уфой".

– В чем еще видите причины последних поражений? - вопрос Ещенко.

– Если рассуждать о встречах, которые провели до "Зенита", то там мы не реализовывали моменты. Не получилось додавить "Уфу", хотя возможностей создали во втором тайме много. Видимо, удача оказалась не на нашей стороне. Хотя справедливости ради "Оренбург" перед этим мы победили 3:1, однако там в определенных эпизодах повезло уже нам. В Санкт-Петербурге же мы, считаю, хорошо выглядели в первом тайме. Сразу после перерыва минут 15 соперник нас чуть-чуть поддавливал, но потом "Спартак" вновь стал показывать свой футбол. Возникали какие-то непонятные судейские решения, но пускай это будет на совести рефери. Видимо, нам надо не только 11 соперников обыгрывать, но еще и арбитров.

– Многие считают, что на "Спартаке" негативно отразилось еще и путешествие в Хабаровск на кубковый матч: на выезд отправился почти весь основной состав, но лидеры в результате на поле либо не вышли, либо появились только во втором тайме. А в итоге команда выбыла из турнира...

– Перелеты на Дальний Восток, конечно, тяжелые. Но, думаю, психологически на нас больше сказалось поражение не от СКА, а от "Уфы". Потому что слишком много моментов тогда создали, но забить, к сожалению, так и не получилось. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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