Андрей Ещенко: "Неприятно пропускать в концовке тайма"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в перерыве гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда владела территориальным преимуществом. После первого тайма счет встречи 1:0 в пользу "Локомотива".

– Не реализовали свои моменты, – подчеркнул Ещенко. – Не реализовали свои моменты, территориально-то у нас есть преимущество. Надо забить свои моменты, и все будет хорошо.

– "Спартак" пропустил именно в тот момент, когда сильно давил. Тяжело психологически?

– Конечно, неприятно пропускать в концовке, тем более на контратаке из-за грубейших ошибок.