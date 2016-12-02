Андрей Ещенко: "Не зацикливаемся на первом месте"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" подчеркнул, что в таблицу красно-белые будут смотреть в конце сезона. Также он отметил поддержку болельщиков, поблагодарив их за полные трибуны на домашних матчах.

– Первое место на команду не давит?

– Мы особо не зацикливаемся на этом. Тренерский штаб настраивает играть каждый матч на максимум, а в конце чемпионата посмотрим таблицу. Надо показывать свою игру и выигрывать. Готовиться и настраиваться на победу против каждого соперника.

В глаза бросается, конечно, кто на каком месте в таблице, количество очков. Вы, журналисты, пишете про это. Но, повторю, тренеры помогают не думать обо всем этом.

– Привыкли уже играть домашние матчи на практически заполненном стадионе?

– У меня подобное было уже: когда в Киеве за "Динамо" выступал, потом в "Анжи" времен звездного периода. Хотя все равно не такое большое количество зрителей. Конечно, это приятно, когда столько болельщиков, они молодцы. Наверное, мы тоже результатом и игрой призываем приходить и болеть за нас. Болельщики – важная часть команды. В "Спартаке" даже на выездах чувствуешь себя так, будто играешь дома: всегда много фанатов. Мы все им благодарны за поддержку.