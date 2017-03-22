Андрей Ещенко: "Не слышал, чтобы болельщики "Локомотива" что-то кричали мне с трибун"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" отметил, что ему всегда интересно играть против бывших команд. В 20-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1), в составе которого игрок выступал в 2012 году.

– Главным предматчевым героем стал Александр Самедов, перешедший в "Спартак" из "Локо". Но и вы провели часть карьеры в этой команде, и она была весьма успешной.

– Мне всегда интересно играть против бывших команд. Конечно, был чуть больше мотивирован.

– Вам ничего с трибун не кричали?

– Не слышал. На трибунах "биток", да и наши болельщики перекрикивали хозяев. Не особо вслушивался в то, что мне кричали. Если вообще кричали.

– На фланге вам пришлось противостоять Виталию Денисову. Хорошо с ним знакомы?

– Да, еще по днепропетровскому "Днепру". Дружим семьями. Я уходил в "Анжи", и его взяли как раз на мою позицию. Перед игрой поговорили с Виталиком, обычный разговор, ничего такого. Спросил, как дела, пожелал здоровья, удачи. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Ещенко