13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Ещенко: "Луиз Адриану, как завершит карьеру, пообещал приехать на Байкал"

0
0
0
0

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что кормит одноклубников рыбой, которую ему присылают родственники из Иркутска. Футболист отметил, что бразильский одноклубник Луиз Адриану пообещал съездить на Байкал после завершения карьеры.

– В основном я сам все съедаю, – цитирует "Комсомольская правда – Иркутск" Ещенко. – Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиза Адриану с которым мы очень сдружились. Я ему много рассказываю про красоты Байкала. Он все понимает, и как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию.

Дополнительная информация

http://www.irk.kp.ru/daily/26683.4/3706300/

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий