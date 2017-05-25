Андрей Ещенко: "Луиз Адриану, как завершит карьеру, пообещал приехать на Байкал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что кормит одноклубников рыбой, которую ему присылают родственники из Иркутска. Футболист отметил, что бразильский одноклубник Луиз Адриану пообещал съездить на Байкал после завершения карьеры.

– В основном я сам все съедаю, – цитирует "Комсомольская правда – Иркутск" Ещенко. – Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиза Адриану с которым мы очень сдружились. Я ему много рассказываю про красоты Байкала. Он все понимает, и как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию.