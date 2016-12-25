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Андрей Ещенко: "Лимит нам не нужен"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что лимит на легионеров мешает российским клубам. По его словам, конкуренция с сильными легионерами лишь повышает уровень россиян.

– Сборной не знаю, а вот клубам лимит точно мешает. Он нам не нужен, – сказал Ещенко. – Если ты сильнее – ты будешь играть. Даже если будут сильные легионеры, ты будешь расти рядом с ними.

Я вот в "Анжи" был с Роберто Карлосом и Это’О. Раньше я их по телику только видел, а сейчас выхожу на тренировку. Сразу мотивация другая, настрой. Тот же Это’О раз десять тебя обыграет, а на 11-й ты сможешь помешать ему.

Ты привыкаешь к этому уровню, и сам прибавляешь. А лимит – это искусственная ситуация, хотя в Англии или Германии он тоже есть, но там есть какие-то правила. Я слышал, там до определенного возраста нельзя получать крупные суммы. Это тоже правильно.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/25/andrej-eshchenko-sdelaiu-tatuirovku-v-chest-spartaka.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serzheo

Правильно, Андрюха. Даешь Халков и Этэ,о в каждую команду. Массаев из нижней восьмерки - долой. Кстати, Андрюха, ты вот эту свою мысль, донеси русским парням из Урала и Крыльев... А то они видать совсем плохо играют....

19:17

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