Андрей Ещенко: "Лимит нам не нужен"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" подчеркнул, что лимит на легионеров мешает российским клубам. По его словам, конкуренция с сильными легионерами лишь повышает уровень россиян.

– Сборной не знаю, а вот клубам лимит точно мешает. Он нам не нужен, – сказал Ещенко. – Если ты сильнее – ты будешь играть. Даже если будут сильные легионеры, ты будешь расти рядом с ними.

Я вот в "Анжи" был с Роберто Карлосом и Это’О. Раньше я их по телику только видел, а сейчас выхожу на тренировку. Сразу мотивация другая, настрой. Тот же Это’О раз десять тебя обыграет, а на 11-й ты сможешь помешать ему.

Ты привыкаешь к этому уровню, и сам прибавляешь. А лимит – это искусственная ситуация, хотя в Англии или Германии он тоже есть, но там есть какие-то правила. Я слышал, там до определенного возраста нельзя получать крупные суммы. Это тоже правильно.