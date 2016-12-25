Андрей Ещенко: "Кокорин же не сам себе платит такие деньги"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" признался, что не обсуждал с Александром Кокориным скандал, связанный с вечеринкой в одном из клубов Монте-Карло после вылета сборной России с Euro-2016. При этом он отметил, что у человека есть право самому определять, как ему отдыхать.

– Это правильно, что тот же Кокорин получает на уровне звезд мирового футбола?

– Кокорин же в этом не виноват. Он же не сам себе платит деньги.

– Вы хорошо знакомы с Кокориным. Как считаете, на него до сих пор влияет та история с загулом в Монте-Карло?

– Не общался с ним на эту тему. Наверное, после такой неудачи на чемпионате Европы можно было по-тихому отдохнуть. Но это его право.