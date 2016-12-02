Андрей Ещенко: "Каждая речь Карреры проникновенная, каждый раз что-то новое"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" отметил схожесть тренировок у Массимо Карреры и Фабио Капелло, под руководством которого он работал в сборной России. По словам футболиста, Каррера никогда не бросался вещами в раздевалке.

– Что Каррера обычно говорит перед матчами?

– Каждый раз что-то новое, каждая речь достаточно эмоциональная и проникновенная, даже тяжело выделить одну – постоянно звучат вещи, которые трогают. Такая жизненная психология, не игровая даже.

– Уже злили итальянца до состояния, когда по раздевалке летали вещи?

– Нет, хотя вы во время матчей наверняка видели, насколько он эмоционально воспринимает происходящее: не садится, постоянно подсказывает, живет игрой. Это вообще типично для итальянцев. Не было ситуаций, чтобы он после победы пришел и сказал: "Я вами недоволен". После игр с положительным результатом, но когда мы действовали не особо удачно, он выражал недовольство за допущенные ошибки.

– У Карреры и Капелло есть что-то общее?

– Конечно: они оба эмоциональные, оба в прошлом защитники. Есть схожие особенности тренировочного процесса. Их объединяет еще одна особенность: оба подсказывают моменты, на которые раньше ты мог даже не обратить внимание. Мелочи, но важные. Вплоть до того, как правильно ставить тело относительно мяча в различных ситуациях. Ты можешь даже это знать давно, но тут идет акцент на важности, доведения до автоматизма.

Кстати, Каррера запрещает бить по воротам до тренировки. Но это логично: организм не размялся, можно травму получить.