Андрей Ещенко: "Игровая идея Карреры - скорость, агрессия и прессинг"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" отметил, что Массимо Каррера требет от команды играть в прессинг, а также агрессивно действовать в атаке. Кроме того, тренер мотивирует красно-белых своими выражениями.

– Как-то Денис Глушаков сказал, что свою игровую идею Массимо Каррера "талдычит каждый день". Что за идея, как ее объяснить болельщикам?

– Она в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника, поэтому мы почти весь матч прессингуем. Быстрее надо контролировать мяч. Каррера хочет агрессии в атаке. Плюс мотивирует своими выражениями, подбадривает нас.

– Страна запомнила комбаровское "Грацио", и далее по тексту. Что из Карреры можете процитировать вы?

– Острые выражения, не могу их привести. Но главное, что когда он говорит, уже почти все понятно и без переводчика. Прошло полгода с момента назначения, мы понимаем требования Массимо. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Ещенко