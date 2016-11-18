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Андрей Ещенко: "Доволен тем, как Маурисиу справляется с работой на моей позиции"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что в этой встрече красно-белым нужно показать свою атакующую игру, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Также россиянин отметил, что не боится конкуренции.

- На вашей позиции стал чаще играть Маурисиу. Чувствуете конкуренцию?

- Конкуренция всегда должна быть. Маурисиу играет иногда вынужденно, он справлялся со своей задачей. Я доволен.

- Джикию как-то сдерживать будете?

- Нельзя давать создавать им моменты у наших ворот, надо показывать свою атакующую игру.

- Вернблум сказал, что ЦСКА будет в конце чемпионата выше "Спартака". Есть что ответить?

- Он вправе высказываться, как считает нужным. Посмотрим в конце, кто где будет. 

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