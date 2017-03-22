03:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Ещенко: "ЦСКА и "Зенит" - хорошие команды, "Спартаку" нельзя расслаблять "булки"

0
0
0
0

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" отметил, что команде нельзя расслабляться, несмотря на отрыв в шесть очков от ЦСКА и "Зенита". По его словам, это соперники хорошего уровня.

– Кто из преследователей опаснее – ЦСКА или "Зенит"?

– Мы сами. Если не расслабимся, выиграем чемпионат.

– Есть предпосылки для расслабленности?

– Слишком много говорится и пишется о том, что "Спартак" первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и "Зенит" хорошие команды, нам нельзя расслаблять "булки". (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Ещенко

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ