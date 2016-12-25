Андрей Ещенко: "Часто слышим "Мамма миа" на тренировках"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Российской газете" признался, что многому научился у Массимо Карреры. Также он отметил заслугу вратаря Артема Реброва в том, что оборона красно-белых является одной из самых надежных в лиге.

– "Спартак" стал мало пропускать. Это заслуга Карреры?

– Конечно, но я отмечу еще Тему Реброва. Он здорово играет в этом сезоне. А Каррера много подсказывает, с ним я многому научился. Вроде кажется, что это все банальные вещи, но без них никак. На первых тренировках Каррера брал нас за руки, показывал все.

Но он не только защитникам помогал. Каррера много внимания уделяет прессингу на чужой половине. Перед матчем с ЦСКА он сказал нашим нападающим, чтобы они сразу атаковали Игнашевича, когда у того мяч будет под левой ногой. Каррера считает, что в классной команде не только защитники должны отбирать, но и нападающие.

– По-русски Каррера может что-то сказать?

– Только какие-то футбольные термины. Спокойно, сзади – вот и все. Ну еще может сказать "привет", "пока". У него и времени нет, чтобы язык учить.

– А сами подучили итальянский?

– Только одну фразу – "Мамма миа". Часто слышим ее на тренировках.