Андрей Бутенко: "Не считаю Еськова дураком. Докажите, что он что-то взял у "Зенита"!"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитров на дерби ЦСКА – "Локомотив". Вместо Алексея Еськова главным судьей предстоящего матча назначен Сергей Карасев.
– Замена арбитров произведена в связи с серьезными ошибками Еськова в матче "Зенит" – "Урал"?
– Думаю, что да. Естественно, ошибки повлияли. Создалась сейчас взрывоопасная атмосфера. Зачем, извините, за выражение, гусей дразнить? Так что абсолютно нормальное, взвешенное решение.
– Надолго ли отстранен от судейства Еськов?
– Все зависит от решения контрольно-квалификационной комиссии. Пока сложно сказать.
– Когда будет вынесен вердикт по этому арбитру?
– Пока не готов сказать. Комиссия еще не собирается. Из тура в тур идет работа.
– Как оцените ошибки Еськова? Не было ли предвзятости в его действиях?
– А что вы вкладываете в понятие "предвзятость"?
– Бытует мнение, что "Урал" владел преимуществом в день открытия стадиона в Санкт-Петербурге…
– И в этой ситуации судья решил, что надо помочь "Зениту"?! То есть в связи с открытием стадиона надо помочь хозяевам?
– Это предположение.
– Вы знаете, я Еськова дураком не считаю! Я ответил на ваш вопрос?
– Вполне.
– Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, "Зенит" поработал с арбитрами?
– Я этого не утверждаю.
– Но если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
dv2205
правила надо уважать а в футболе некоторые хотят по понятиям- вот у него уже есть карточка и не надо давать вторую дабы не ломать матч - разве не понятно что сам дал повод получить вторую карточку и еще чем-то недоволен и судья виноват -- уважайте правила и все и не будет пи-дежа -- когда Васе Березе сломают ногу посмотрим что он скажет про судью
15:38
bond1951
подлость по моему НАЛИЦО НУ а доказы дело организаторов этого шоуЧЕМПА....
15:36
Осакаровка
Жорик Вартанов======================Ну я не питерский. Я - болельщик киевского Динамо ничего предвзятого не увидел. А вот твоя предвзятость проглядывается красной линией. И почему это ты за весь мир решил взять ответственность говорить о том что никто не сомневается . Я разговаривал сегодня с ребятами из Гамбурга и Бремена. - Они оба из бывшего Свердловска. Ничего предвзятого не видели. А ты говоришь никто. Сосед - за Спартак болеет- тоже адекватный человек. Странно как-то. Зачем за всех говорить то. Твое мнение мы услышали. Что ты подстилку чужую себе стелешь?
15:35
AiXai51
бутенко ты дебил... у нас и табуреткина не созналась
15:33
Осакаровка
Kapral1980------------------------------Не буду тебе доказывать. Если человек не хочет увидеть грубость - он и не увидит. Посмотришь далее, что я прав. А тут уже понеслось! Еськову оказывается Федун с горкой отсыпал, чтобы ослабить Урал перед матчем со Спартаком. Договорились до абсурда. Откуда все все про взятки знают? Шпионят или экстрасенсы?
15:24
Жорик Вартанов
во клоун, если я вижу что Наташу жарят пятеро, я что прежде чем обозвать ее шл...й должен это доказать??? этот матч видели миллионы телезрителей, и кроме как питерских никто не сомневается в предвзятости судьи
15:22
sarkis1957
А надо ли что-то доказывать?! У тех, у кого есть глаза, все видели....За такой беспредел Еськова надо дисквалифицировать ПОЖИЗНЕННО!
15:19
Assorti
В принципе, Еськов не совершил ошибок с точки зрения буквы закона. Но в таких ситуациях надо брать паузу и думать о последствиях. Посмотреть есть ли у игрока травма, а у этого желтая карточка. И чуть погодя принимать решение. Вот тогда судья станет классным и о предвзятости будут гораздо меньше говорить.
15:18
dv2205
Осакаровка - спасибо Вам а то подумал адекватных людей не осталось - Еськов судил правильно
15:14
Kapral1980
Оскаровка, тебе отвечу. Дочитал до Глушакова, дальше не стал, понял, что бредятина. Во-первых, каждый находится на своём месте, во -вторых, если ты увидел в Глушакове грубого игрока... сходи купи очки, а лучше в аптеку.
15:14
Kapral1980
Как кадыров - А ты докажи , что не аллах? Зачем нам что то доказывать, не пойму.
15:09
Осакаровка
И Бутенко плохой, и Еськов, и Безбородов, и Егоров, и Карасев, и Вилков, и Иванов...... Рассуждатели! Идите на их место и доказывайте какие Вы умные. Опять расплакались. Питерцев я вижу просто ненавидят. Или черная зависть. Я например не увидел ничего, что Еськов сделал неправильно. Пропусти эти нарушения - у нас все стали бы Глушаковыми, для которых грубость стала постоянно незамеченной. Я даже удивился как это ему дали красную. А ведь эту красную он зарабатывает в каждом матче, но не дают, не дают даже желтую. Наконец-то справедливость восторжествовала, но это я думаю ненадолго. Его простят, и в лучшем случае он пропустит лишь один только матч. Вот увидите. Там есть Будогосский. Для которого грубость - это норма. А Урал играл грубо и заслужил эти удаления. Только вот и Дзюбу надо было удалять. Грубый футбол у нас пропагандируют в основном спартаковские болельщики и игроки. Я даже не ожидал от Урала таких действий. Накинулись на судей практически ни за что.А вот то, что простили Дзюбу и Акинфеева- молчок. А за что такие привилегии? Или кому-то можно, у кому-то нельзя? В этом и есть наш футбол. А жаль. Так что нечего пенять на судейство. Как можем так и судим, а судим как и играем. Рыба она с головы гниет. И это не я придумал.
15:07
marksan
dv2205____ Тебе понравилось судейство Еськова? Так любите его от всей души! Но у других людей прямо противоположное мнение! Это мнение не только московских, но и других жителей России.
15:05
Ю.Ю.
Алый Дракон =========== У нас платить и необязательно, достаточно "вежливо и настойчиво" попросить )... И человек сделает все, как надо, чтобы не портить себе карьеру, и жизнь себе и своим близким )... __________________ Исключительно ради познавательности - Вы из этой же категории? Или, как и все здесь пишущие, честный и неподкупный?
15:02
gayduk
Андрюша, ты же знаешь, как надо брать, чтобы никто не подкопался!
15:01
gayduk
Андрюша, ты же знаешь, как надо брать, чтобы следов никто не нашел.
14:59
serzheo
Московитые навели бурю в стакане воды. Единственный спорный момент это со второй желтой в первом случае, и то на усмотрение арбитра. После Спартак Оренбург разговоров не было вообще, хотя было о чем спросить судью.
14:58
shpasic
как раз из-за того, что он не дурак, никаких следов и не найти!)
14:56
dv2205
себя то не уважаем - законы не соблюдаем да и судей не любит проигравший - это бесконечно и не лечится за короткое время --миллионы болельщиков проигравшей Баварии или ПСЖ пережили и мы переживем -- признайте Еськов судил по правилам а именно 2 жк=кк и нех спорить или хотите правила поменять
14:52
ALEXkon59
Ну что, Еськов ? С него, "как с гуся вода". Время пройдет, все забудется. У меня другой вопрос: "Какая аура будет на скандальном Крестовском ?" Если даже обгадили его открытие.
14:51
Айл би бэк
В другой стране следственные органы бы начали работу.
14:49
terebun
При чем здесь Зенит - все делалось ради Срамтака... смотрите в корень.
14:49
джо
Ничего он не брал и дело не в квалификации, просто есть такое слово - подобострастие,держит нос по ветру. Дальше будет судить,а вот если бы вничью сыграли или у Зенита удалил 3х футболистов,то пнули бы из судейства.
14:47
ALEXkon59
Скоро шумок затихнет. Еськов, как ни в чем не бывало, продолжит работать. Здесь все понятно. Непонятно другое: чего еще ждать на этом скандальном стадионе ? СПАСИ ГОСПОДЬ, конечно, но аура этого стадиона не хорошая.
14:46
Jearom
прокуратура бы легко доказала, но кто ж на Газпром рот откроет?
14:46
zae1976
Таких хапуг надо гнать поганой метлой из судейского корпуса
14:45
Алый Дракон
Mao11 Работать с судьями любят московские команды, а Зенит этим никогда не страдал ни в какие годы и когда говорят обратное это вранье, да и уважающая себя команда никогда не опустится до того что бы платить за преступление. 14:40... У нас платить и необязательно, достаточно "вежливо и настойчиво" попросить )... И человек сделает все, как надо, чтобы не портить себе карьеру, и жизнь себе и своим близким )...
14:45
BlackKnight
После совещания с Мутко, Еськов знал как судить, безо всяких там "брал".
14:43
Mao11
Работать с судьями любят московские команды, а Зенит этим никогда не страдал ни в какие годы и когда говорят обратное это вранье, да и уважающая себя команда никогда не опустится до того что бы платить за преступление.
14:40
СашаРичагин
Конечно, не дурак: знает, к кому выгодно подлизаться.
14:39