Андрей Бутенко: "Не считаю Еськова дураком. Докажите, что он что-то взял у "Зенита"!"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитров на дерби ЦСКА – "Локомотив". Вместо Алексея Еськова главным судьей предстоящего матча назначен Сергей Карасев.

– Замена арбитров произведена в связи с серьезными ошибками Еськова в матче "Зенит" – "Урал"?

– Думаю, что да. Естественно, ошибки повлияли. Создалась сейчас взрывоопасная атмосфера. Зачем, извините, за выражение, гусей дразнить? Так что абсолютно нормальное, взвешенное решение.

– Надолго ли отстранен от судейства Еськов?

– Все зависит от решения контрольно-квалификационной комиссии. Пока сложно сказать.

– Когда будет вынесен вердикт по этому арбитру?

– Пока не готов сказать. Комиссия еще не собирается. Из тура в тур идет работа.

– Как оцените ошибки Еськова? Не было ли предвзятости в его действиях?

– А что вы вкладываете в понятие "предвзятость"?

– Бытует мнение, что "Урал" владел преимуществом в день открытия стадиона в Санкт-Петербурге…

– И в этой ситуации судья решил, что надо помочь "Зениту"?! То есть в связи с открытием стадиона надо помочь хозяевам?

– Это предположение.

– Вы знаете, я Еськова дураком не считаю! Я ответил на ваш вопрос?

– Вполне.

– Чтобы обвинять человека в предвзятости, надо иметь доказательства. С вашей точки зрения, "Зенит" поработал с арбитрами?

– Я этого не утверждаю.

– Но если говорить о предвзятости, нужно доказать, что Еськов что-то взял. Иначе не нужно говорить о таких вещах! О серьезных ошибках – пожалуйста, говорите. А вот о предвзятости… Докажите! (Виталий АЙРАПЕТОВ)