Андрей Бутенко: "Хави Гарсия прыжком мог завуалировать свою грубость в отношении Газинского"

Заместитель председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко выразил мнение, что полузащитник "Зенита" Хави Гарсия мог прыжком в игровом эпизоде завуалировать свою грубость в отношении игрока "Краснодара" Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России (1:2).

Испанец, получив желтую карточку за фол против соперника на 80-й минуте, через несколько секунд в другом игровом эпизоде отмахнулся от хавбека "быков". Газинский получил перелом носа.

- В эпизоде с травмой Газинского Алексей Николаев, видимо, сфокусировал внимание на игроках, которые были в центральной зоне, - приводит "Р-Спорт" слова Бутенко. - А Гарсия движением навстречу бежавшему сопернику попал тому в нос. Сложно сказать, насколько виноват Гарсия. Не могу утверждать, что он сыграл грубо. Видео не дает представления, насколько он виноват.

В эпизоде, предшествовавшем этому, он сыграл очень грубо, возмущался из-за полученной карточки. А здесь, понимая, что явно не добирается до высоко летевшего мяча, мог прыжком завуалировать грубость, а получается, что как бы игровой эпизод. Сейчас игроки очень хорошо чувствуют, когда можно сделать сопернику больно.