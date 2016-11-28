11:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Бутенко: "Хави Гарсия прыжком мог завуалировать свою грубость в отношении Газинского"

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Заместитель председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко выразил мнение, что полузащитник "Зенита" Хави Гарсия мог прыжком в игровом эпизоде завуалировать свою грубость в отношении игрока "Краснодара" Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России (1:2).

Испанец, получив желтую карточку за фол против соперника на 80-й минуте, через несколько секунд в другом игровом эпизоде отмахнулся от хавбека "быков". Газинский получил перелом носа.

- В эпизоде с травмой Газинского Алексей Николаев, видимо, сфокусировал внимание на игроках, которые были в центральной зоне, - приводит "Р-Спорт" слова Бутенко. - А Гарсия движением навстречу бежавшему сопернику попал тому в нос. Сложно сказать, насколько виноват Гарсия. Не могу утверждать, что он сыграл грубо. Видео не дает представления, насколько он виноват.

В эпизоде, предшествовавшем этому, он сыграл очень грубо, возмущался из-за полученной карточки. А здесь, понимая, что явно не добирается до высоко летевшего мяча, мог прыжком завуалировать грубость, а получается, что как бы игровой эпизод. Сейчас игроки очень хорошо чувствуют, когда можно сделать сопернику больно.

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http://rsport.ru/football/20161128/1112891822.html

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КОММЕНТАРИИ (8)
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tehiri

на одном из повторов было видно, что и мяч и эпизод с ударом Гарсии были в зоне прямой видимости судьи. Просто нет слов. если только ПОЗОР!

12:34

Slim Taller

Черномазый Лаборде её даже не вуалировал.Зенит корректная команда.но отвечать на грубость есть кому.Витселя весь матч лупили.а карточку дали ему не понятно за что.

12:27

novic

Гарсия, конечно, грубиян, но, думаю, он не в курсе, что такое"завуалировать грубость". Ну, да заумный Бутенко ему как-нибудь объяснит на досуге.

12:00

lordblack

* Гацкану.

11:50

lordblack

streletc1783 Интересно как разберёт этот эпизод кдк(и с Вернлбумом тоже) --------- Очень просто, Газинский и казанец сами ударились об Гарсию и Верблума. Грубости не было. Все норм. А Калачеву 3 матча дисквы.

11:50

Rosinant

Вот футбольный флюгер - две одинаковые ситуации с Вернблумом и Гарсией, а мнение противоположное, причём в случае с Газинским случай просто вопиющий. Да не флюгер - продажная женщина.

11:46

Ржевский200

КДК заявил что эпизод с Гарсией разбирать не будет "т.к. арбитр видел этот эпизод и оценил его" (с).

11:45

streletc1783

Интересно как разберёт этот эпизод кдк(и с Вернлбумом тоже)

11:33

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