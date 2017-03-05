Андрей Будогосский: "Я удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА – "Зенит"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что остался доволен работой арбитров в матче 18-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Зенит" (0:0). Он отметил: тренеры имеют право на свое мнение.

– Удовлетворены ли судейством Александра Егорова в матче ЦСКА – "Зенит"?

– Да, удовлетворен работой Егорова на этом матче.

– Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко высказался в том духе, что судья не давал играть в футбол, свистел каждое касание. Насколько справедлив упрек?

– Каждый специалист, в том числе и Гончаренко, имеет право на свое мнение. Игра была с большим количеством единоборств, и Егоров выбрал тактику, которая в данной ситуации, на мой взгляд, и была необходима. Сложно себе представить, если бы он не квалифицировал какие-то эпизоды, пропуская их. Егоров провел игру на вполне достойном уровне. (Сергей ЕГОРОВ)

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