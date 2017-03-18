Андрей Будогосский: "Телевизоры от фанатов "Зенита" отдадим в детский дом"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отреагировал на известие о том, что фанаты "Зенита" отправили телевизоры ему и арбитру матча "Амкар" – "Зенит" Евгению Турбину. Как стало известно "СЭ", сегодня болельщики питерского клуба отправили в Москву на адрес РФС два больших современных телевизора.

Напомним, идея подобной акции родилась у болельщиков "Зенита" после матча 19-го тура "Амкар" – "Зенит", после которого стало известно о недовольстве питерцев работой Турбина.

– Сегодня стало известно о том, что фанаты "Зенита" переслали вам и арбитру Евгению Турбину телевизоры. Как и планировали, отдадите их в детский дом?

– Пока нет. Но это не проблема, мы, безусловно, отдадим телевизоры детям. Как только их получим – пока я нахожусь на сборах арбитров и не обладаю информацией. Пока не могу сказать, в какой детский дом отправлю телевизоры.

Кроме того, у меня есть предложение. Болельщики "Зенита" проявили очень хорошую инициативу. И есть предложение обратиться к болельщикам другим команд – с тем, чтобы и они в близлежащие детские дома отправили телевизоры. Это была бы хорошая акция. (Сергей ЕГОРОВ)