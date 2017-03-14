Андрей Будогосский: "Судья принял правильное решение о продолжении игры после падения в штрафной "Амкара" Дзюбы"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что в игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) главный арбитр встречи Евгений Турбин принял верное решение, не среагировав на 66-й минуте на падение в штрафной пермяков нападающего Артема Дзюбы.
– В эпизоде, связанном с падением Дзюбы в штрафной площади "Амкара", судья принял правильное решение продолжить игру, – сказал Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью оценка спорных моментов игры "Амкар" – "Зенит" от Будогосского
Валерий Карпин: "Пенальти был. Дзюба не врет"https://t.co/c9KmruudYO #АмкарЗенит pic.twitter.com/EIY1kLNcz3– СЭ Зенит (@zenit_se) 14 марта 2017 г.
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