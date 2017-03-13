Андрей Будогосский: "Состоялась встреча с Мутко по поводу судейства в Перми"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" сообщил, что он поговорил с президентом РФС Виталием Мутко по поводу судейства Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0).

– Состоялась ли у вас встреча с президентом РФС, и какова позиция Виталия Мутко по матчу в Перми?

– Да, она состоялась. Считаю, что получился очень конструктивный разговор, проходивший в нормальной, деловой обстановке. Я изложил позицию департамента по некоторым моментам. Вопрос касался не только игры "Амкар" – "Зенит", затрагивались и другие темы.

– Какие?

– Например, возникла проблема на сборе в Крымске. Из 18 судей второго дивизиона восемь не сдали норматив по физической подготовке и по правилам. Это порядка 42 процентов. Беспрецедентный случай, свидетельствующий о том, что у нас сегодня очень большая проблема именно на этом уровне судейства. Суммарно уже 62 арбитра не сдали тесты по физподготовке и правилам. И мы обсуждали эту ситуацию с Виталием Леонтьевичем. Можно назвать это очень хорошим производственным совещанием. Я более чем удовлетворен его итогами. Наша позиция была услышана.

– Правильно понимаю, что президент РФС не подверг критике судейство матча в Перми?

– Виталий Леонтьевич говорил, что этот вопрос – в компетенции департамента. Кроме того, он знает, что состоится заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. В которую, заметьте, я не вхожу и не входил, не оказываю никакого влияния на ее работу. Мутко четко представляет, что завтра будет вынесен окончательный вердикт не только по этому матчу, но и по другим. Подчеркну, что рассматривается не одна игра, и не только премьер-лиги. (Сергей ЕГОРОВ)