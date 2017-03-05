20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Считаю, что пенальти в ворота "Спартака" назначен верно"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" выразил уверенность, что в матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2) пенальти в ворота гостей во втором тайме за фол Дмитрия Комбарова был назначен верно.

– Как оцените эпизод, после которого пенальти в ворота "Спартака" был назначен – после борьбы за мяч Комбарова и Гранквиста?

– После просмотра телевизионной картинки эпизод сомнений не вызывает. Но высказываю свое личное мнение. Но при этом будет нормально, если контрольно-квалификационная комиссия РФС выскажет иное мнение. Мое мнение не может быть истиной в последней инстанции. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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