Андрей Будогосский: "Считаю, что пенальти в ворота "Спартака" назначен верно"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" выразил уверенность, что в матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2) пенальти в ворота гостей во втором тайме за фол Дмитрия Комбарова был назначен верно.

– Как оцените эпизод, после которого пенальти в ворота "Спартака" был назначен – после борьбы за мяч Комбарова и Гранквиста?

– После просмотра телевизионной картинки эпизод сомнений не вызывает. Но высказываю свое личное мнение. Но при этом будет нормально, если контрольно-квалификационная комиссия РФС выскажет иное мнение. Мое мнение не может быть истиной в последней инстанции. (Сергей ЕГОРОВ)