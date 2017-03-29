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Андрей Будогосский: "Может, сейчас еще кто-то что-то найдет по матчу "Амкара" и "Зенита" через спутник ГЛОНАСС?"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил "СЭ" о новом повороте в "деле арбитра Евгения Турбина". Завтра состоится заседание контрольно-квалификационной комиссии, на которой в очередной раз рассмотрят судейство матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар""Зенит" (1:0).

 
Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

– В нашей среде есть люди, которые никак не успокоятся. В нашей, подчеркиваю, среде. Они наделены правом обращаться в комиссию, которая обязана отреагировать. Некой персоне понадобилось рассмотреть момент на 86-й минуте этого матча. Эпизод связан с единоборством, в котором участвовал Нету, – сказал Будогосский.

– По информации "СЭ", в ККК обратилась Наталья Авдонченко, член исполкома. Почему ее заявление не рассмотрели на прошлом заседании комиссии?

– Надо было добрать материалы, в частности, запросить мнение инспектора по этому моменту. Мы обязаны действовать в правовом поле. Теперь все документы готовы. Матч, как правильно сказал Виталий Мутко, длится 90 минут, но, может, сейчас еще кто-то что-то найдет – через спутник ГЛОНАСС? Для меня точки уже давно поставлены, но кому-то хочется еще поучаствовать в этом процессе.

– Что за эпизод на 86-й минуте?

– Единоборство между двумя игроками, Нету нарушает правила. Фол. Инициатор заявления считает, что фол должен был привести ко второй желтой карточке и удалению Нету. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского - по ссылке

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