Андрей Будогосский: "Момент с Нету ставлю под вопрос"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" решения арбитра матча "Амкар" – "Зенит", отметив, что эпизод с защитником питерцев Нету довольно сложен. По его словам, необходимо установить технологию для определения взятия ворот.
– Поговорим о нескольких эпизодах. Как оцените момент, когда Нету выбил мяч из ворот – находился ли португалец в офсайде?
– Надо смотреть внимательно еще раз на стоп-кадре. Похоже на "вне игры". Но слово "похоже" – это предположение. Но момент ставлю под вопрос. У нас есть специалисты, посмотрим момент на контрольно-квалификационной комиссии.
– Как считаете, пересек ли мяч линию ворот в этом моменте, и планируете ли вы обсудить вопрос о видеоповторах в том или ином виде в чемпионате страны?
– Тысячу раз говорил о том, что телевизионные прибамбасы, когда надо куда-то бегать и смотреть, когда кто-то из будки станет показывать судье, не решают проблему. Говорил и буду говорить, что самое первостепенное, что мы должны установить у себя, – это система, аналогичная GLT (технология для определения взятия ворот. – Прим. "СЭ"). Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог. Потому что и помощнику разобраться сложно, ведь ракурс закрыт игроком. Эпизод на 99 процентов находился в сфере компетенции ассистента, который мог бы определить, пересек ли мяч линию ворот. Представьте себе, ассистент принимает решение о взятии ворот. Но потом возникает некая другая оценка… В такой ситуации арбитры приняли единственно верное решение. Кроме того, поясню важный момент – гол может быть засчитан только в том случае, если мяч полностью пересек линию ворот. (Сергей ЕГОРОВ)
marksan
Господи! Даже в судействе футбольных матчей нужны технологии для определения судейства? Оборжаться можно! Просто очень легко определять момент в записи! А судья должен успеть быстрее камеры? Уже два примера на языце! Первый - гол Ионова (3-й для ЦСКА). Быстрое развитие атаки только было возможно определить камерой! Смотрел на бокового судью. Он офсайта даже если мог не определил бы! А второй ... клоунада с Нету! Железно был вне игры! Отскок шёл от своего игрока! А тут судей было много и разобрались! А про гол бездарной личности по имени Артём... Можно только посмеяться! Свистки зенитовцы не слышат, однако! Луческу им Беруши вставляет перед матчем!
15:46