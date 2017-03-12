Андрей Будогосский: "Момент с Нету ставлю под вопрос"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" решения арбитра матча "Амкар" – "Зенит", отметив, что эпизод с защитником питерцев Нету довольно сложен. По его словам, необходимо установить технологию для определения взятия ворот.

– Поговорим о нескольких эпизодах. Как оцените момент, когда Нету выбил мяч из ворот – находился ли португалец в офсайде?

– Надо смотреть внимательно еще раз на стоп-кадре. Похоже на "вне игры". Но слово "похоже" – это предположение. Но момент ставлю под вопрос. У нас есть специалисты, посмотрим момент на контрольно-квалификационной комиссии.

– Как считаете, пересек ли мяч линию ворот в этом моменте, и планируете ли вы обсудить вопрос о видеоповторах в том или ином виде в чемпионате страны?

– Тысячу раз говорил о том, что телевизионные прибамбасы, когда надо куда-то бегать и смотреть, когда кто-то из будки станет показывать судье, не решают проблему. Говорил и буду говорить, что самое первостепенное, что мы должны установить у себя, – это система, аналогичная GLT (технология для определения взятия ворот. – Прим. "СЭ"). Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог. Потому что и помощнику разобраться сложно, ведь ракурс закрыт игроком. Эпизод на 99 процентов находился в сфере компетенции ассистента, который мог бы определить, пересек ли мяч линию ворот. Представьте себе, ассистент принимает решение о взятии ворот. Но потом возникает некая другая оценка… В такой ситуации арбитры приняли единственно верное решение. Кроме того, поясню важный момент – гол может быть засчитан только в том случае, если мяч полностью пересек линию ворот. (Сергей ЕГОРОВ)