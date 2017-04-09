Андрей Будогосский: "Гинер говорил: "Назначайте молодых судей на наши игры"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что организация станет больше доверять молодым судьям. В пример Будогосский привел 30-летнего Алексея Сухого, который отработал матч 22-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Анжи" (1:1).

– Нам пытались говорить: вот, молодой судья, у него небольшой стаж работы, – цитирует ТАСС Будогосского. – Да, он относительно молодой судья, но когда мы видим, что арбитр растет, совершенствуется, мы будем доверять такому судье и в более ответственных матчах, почему нет.

На заседании исполкома тот же Евгений Гинер, президент ЦСКА, говорил: "Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы, по крайней мере, будем знать, что они ошибаются". Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу.