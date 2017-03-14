Андрей Будогосский: "Даже если бы "Зенит" забил гол "Амкару", из-за офсайда Нету его нужно было отменять"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что в игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) ассистент главного арбитра ошибся, не зафиксировав офсайд у защитника Нету в моменте со спорным эпизодом у ворот пермяков на седьмой минуте. Будогосский отметил, что имеющиеся материалы не позволяют определить, пересек ли мяч линию ворот Дмитрия Хомича.

– Игрок "Зенита" Нету в момент удара по мячу находился в положении "вне игры", – сказал Будогосский. – Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять.

Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью оценка спорных моментов игры "Амкар" – "Зенит" от Будогосского