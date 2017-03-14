Андрей Будогосский: "Даже если бы "Зенит" забил гол "Амкару", из-за офсайда Нету его нужно было отменять"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что в игре 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) ассистент главного арбитра ошибся, не зафиксировав офсайд у защитника Нету в моменте со спорным эпизодом у ворот пермяков на седьмой минуте. Будогосский отметил, что имеющиеся материалы не позволяют определить, пересек ли мяч линию ворот Дмитрия Хомича.
– Игрок "Зенита" Нету в момент удара по мячу находился в положении "вне игры", – сказал Будогосский. – Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять.
Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью оценка спорных моментов игры "Амкар" – "Зенит" от Будогосского
merniloskut
Нога Нету, то нога - Бога!
14:06
Dahl
>> Даже если бы "Зенит" забил гол "Амкару", из-за офсайда Нету его нужно было отменять Правильно, если бы Нету отправил мяч не в поле, а в ворота, то гол надо было отменять – при условии, что он коснулся мяча до пересечения линии ворот. Но вот если бы удалось определить, что мяч всё же пересёк линию ворот до касания Нету, то гол надо было засчитывать.
13:47
shpasic
кстати, я тут вспомнил, что Краснодару забивать из офсайда в ворота того же Зенита ничего не мешало))
13:37
Осакаровка
Улыбнула безграмотность Будогосского. И эти люди запрещают мальцам ковыряться в носу? Интересно когда его попрут с о всех должностей? Вот клоун! При чем тут НЕТУ????? Он вообще увидел мяч только в воротах. Ну и ну! А мы хотим чтобы судьи были грамотными. У них учитель такой. А яблоки от яблони..... Таким родился и уже ничего сделать невозможно. Гены такие. Даже нет мужества признать свою некомпетентность!
13:30
Дакар
взял денег теперь отмазывается
13:26
delacrua
нету был в оффсайде в момент удара по мячу гарсией. тем самым мешал защитнику оказаться впереди и выбить мяч с ленточки. он че прозрачный, чтобы сквозь него проходить? вы, дураки диванные этого понять так и не можете. женщина и то вперед вразумеет...
13:26
Помпей
И этот чёрт чем то там руководит!Какой вне игры даун?Нету мяч коснулся за линией ворот,он не мешал ни вратарю,ни полевым игрокам,он никак не влиял на эпизод.будогоский шёл бы ты похмелился.
13:25
shpasic
бокового арбитра отстранят за эту ошибку? а то ведь какая бы шумиха поднялась, если бы Зенит победил за счёт гола из офсайда!
13:17
AleshContra - FKSM
Бред полный. Каким образом, Нету повлиял на эпизод или помешал вратарю, чтобы отменять гол из-за оффсайда, когда он с мячом столкнулся за линией ворот? Что несет этот упырь? Гол надо было засчитать, если была уверенность, что мяч пересек линию.
13:17